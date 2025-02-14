Подозреваемый в наезде на людей в Мюнхене сказал, почему это сделал

Подозреваемый в наезде на людей в Мюнхене признался, что сделал это намеренно. Прокуратура считает, что он действовал исходя из своих радикальных взглядов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя прокуратуры города Габриэле Тильман.

"Он признался, что намеренно въехал в участников демонстрации. Он назвал мотив, который я могу описать как религиозный", - заявила Тильман на пресс-конференции, не уточнив подробностей о мотивах подозреваемого.

По ее словам, "речь идет об исламистски мотивированном преступлении". При этом у следователей пока нет данных, которые бы указывали на его участие в каких-либо экстремистских или террористических группировках. Тильман добавила, что следователи продолжают выяснять, почему подозреваемый выбрал своими жертвами участников профсоюзной демонстрации и почему решил совершить это преступление "в этот день в этом месте".