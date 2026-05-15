Подводная бомба найдена на критическом объекте в штате Алабама
Автор:Редакция news.by
В Соединенных Штатах предотвращено ЧП на объекте критической инфраструктуры федерального значения. При обследовании плотины водохранилища Конверс в штате Алабама на глубине водолазы обнаружили замаскированное самодельное взрывное устройство гранатного типа.
К месту происшествия были экстренно стянуты оперативные группы Министерства внутренней безопасности, саперы ФБР и Береговая охрана, которые успешно извлекли и уничтожили бомбу.
Директор Департамента водоснабжения, канализации и охраны окружающей среды штата назвал инцидент беспрецедентной угрозой: искусственный водоем снабжает питьевым ресурсом более 350 тысяч жителей города Мобил и его окрестностей. По факту происшествия начато расследование.