Подводная бомба найдена на критическом объекте в штате Алабама

В Соединенных Штатах предотвращено ЧП на объекте критической инфраструктуры федерального значения. При обследовании плотины водохранилища Конверс в штате Алабама на глубине водолазы обнаружили замаскированное самодельное взрывное устройство гранатного типа.





К месту происшествия были экстренно стянуты оперативные группы Министерства внутренней безопасности, саперы ФБР и Береговая охрана, которые успешно извлекли и уничтожили бомбу.

