Погодные аномалии на планете: природа кричит SOS!

Зимняя сказка посреди осени. На севере Турции выпал снег. Речь идет о лыжных курортах. Снегопад обрушился на Улудаг.

А на юге Франции и севере Италии продолжаются дожди. Потоки воды сносят автомобили. Оползни в Лигурии, Тоскане и на Сицилии. Понадобилась эвакуация людей. По сообщениям местных СМИ, река Савона вышла из берегов и основательно подтопила город Болонью. Погодные аномалии и на Аравийском полуострове.