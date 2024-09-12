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Погодные аномалии на планете: природа кричит SOS!

Зимняя сказка посреди осени. На севере Турции выпал снег. Речь идет о лыжных курортах. Снегопад обрушился на Улудаг.

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Там зафиксировали 7 градусов со знаком минус.

А на юге Франции и севере Италии продолжаются дожди. Потоки воды сносят автомобили. Оползни в Лигурии, Тоскане и на Сицилии. Понадобилась эвакуация людей. По сообщениям местных СМИ, река Савона вышла из берегов и основательно подтопила город Болонью. Погодные аномалии и на Аравийском полуострове.

В Сети появились кадры последствий сильного шторма и града в пустыне Саудовской Аравии.

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