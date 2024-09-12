3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Погодные аномалии на планете: природа кричит SOS!
Зимняя сказка посреди осени. На севере Турции выпал снег. Речь идет о лыжных курортах. Снегопад обрушился на Улудаг.
Там зафиксировали 7 градусов со знаком минус.
А на юге Франции и севере Италии продолжаются дожди. Потоки воды сносят автомобили. Оползни в Лигурии, Тоскане и на Сицилии. Понадобилась эвакуация людей. По сообщениям местных СМИ, река Савона вышла из берегов и основательно подтопила город Болонью. Погодные аномалии и на Аравийском полуострове.
В Сети появились кадры последствий сильного шторма и града в пустыне Саудовской Аравии.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов