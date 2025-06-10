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Погромщики в Калифорнии ограбили магазины Adidas и Apple
Демонстранты в Калифорнии обокрали магазины Adidas, Apple, а также других известных брендов, сообщает РИА Новости, ссылаясь на радиостанцию KTLA и издание Insider Paper.
"На видео показано, как погромщики заходят в магазин оператора связи T-Mobile после того, как выбивают стекло входной двери. Вооруженные силовики также прибыли в магазин Adidas после сообщения о разграблении", - отмечает KTLA.
В свою очередь, Insider Paper приводит видео, на котором видно, как погромщики грабят магазин Apple Store в центре Лос-Анджелеса.
Беспорядки начались 7 июня после рейда службы иммиграционного и таможенного контроля США (ICE) в центре Лос-Анджелеса, где прошла массовая операция по выявлению нелегальных мигрантов. Стычки с протестующими вспыхнули на фоне сообщений о возможных сокращениях федерального финансирования штата. На следующий день Белый дом объявил о вводе в город 2 тыс. бойцов национальной гвардии.
Власти округа Лос-Анджелес впоследствии заявили, что не запрашивали помощи нацгвардии и подчеркнули, что решение о ее вводе было принято без консультаций с местными властями. Это стало предметом публичных разногласий между республиканским Белым домом и демократическим руководством штата.