Погромщики в Калифорнии ограбили магазины Adidas и Apple

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Демонстранты в Калифорнии обокрали магазины Adidas, Apple, а также других известных брендов, сообщает РИА Новости, ссылаясь на радиостанцию KTLA и издание Insider Paper.

"На видео показано, как погромщики заходят в магазин оператора связи T-Mobile после того, как выбивают стекло входной двери. Вооруженные силовики также прибыли в магазин Adidas после сообщения о разграблении", - отмечает KTLA.

В свою очередь, Insider Paper приводит видео, на котором видно, как погромщики грабят магазин Apple Store в центре Лос-Анджелеса.

Беспорядки начались 7 июня после рейда службы иммиграционного и таможенного контроля США (ICE) в центре Лос-Анджелеса, где прошла массовая операция по выявлению нелегальных мигрантов. Стычки с протестующими вспыхнули на фоне сообщений о возможных сокращениях федерального финансирования штата. На следующий день Белый дом объявил о вводе в город 2 тыс. бойцов национальной гвардии.