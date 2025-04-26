Показали истинное лицо. Боевики ВСУ примут участие в параде в Лондоне

Солдаты ВСУ, проходящие подготовку в Великобритании, примут участие в шествии в честь 80-летия Победы во Второй мировой войне. Об этом заявил министр обороны Джон Хили.



Тренировкам в центре Лондона посвящены сегодня первые полосы газет Соединенного Королевства. The Independent даже приводит слова Хили о том, что мероприятие будет чествовать "величайшее поколение, защитившее наши общие ценности". А участие ВСУ символизирует международную поддержку Украины.