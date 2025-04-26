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Показали истинное лицо. Боевики ВСУ примут участие в параде в Лондоне
Солдаты ВСУ, проходящие подготовку в Великобритании, примут участие в шествии в честь 80-летия Победы во Второй мировой войне. Об этом заявил министр обороны Джон Хили.
Тренировкам в центре Лондона посвящены сегодня первые полосы газет Соединенного Королевства. The Independent даже приводит слова Хили о том, что мероприятие будет чествовать "величайшее поколение, защитившее наши общие ценности". А участие ВСУ символизирует международную поддержку Украины.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала подобную сходку "парадом" идеологических потомков нацистов. Она напомнила, что после завершения Второй мировой войны Лондон намеревался начать наступательные действия против СССР. Соответствующий план уже был подготовлен, но в результате не воплощен в жизнь.