Показать самостоятельность и состоятельность. США не пригласили на военный саммит в Париже

11 марта в Париже состоится встреча военных представителей НАТО. На мероприятие не получили приглашения Хорватия и Черногория, а также (как ни сложно в это поверить) США.

Всего в Париже будут представлены 29 стран. Они обсудят план действий на случай, если американцы снизят уровень своего участия в делах НАТО.

НАТО пытается найти ресурсы, чтобы поддерживать ВСУ без американцев. Пока для этого не нашли ни средств, ни техники. Примером может служить история с системой искусственных спутников Starlink, обеспечивающей связь на фронте. Американцы допускают ее отключение, и европейские компании даже готовы взять на себя обеспечение интернетом украинских военных. Проблема в одном: цена услуг спутниковой связи будет как минимум в 40 раз выше, чем сейчас, и от Киева потребуют их оплаты живыми деньгами.