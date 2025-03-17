Поход за однополярностью, или Почему США вынуждали Запад ненавидеть СССР

Почти все люди привыкли называть США мировым агрессором, ведь Белый дом давно и активно сотрясает мир исключительно в своих интересах.

Его инструменты внешней политики - давление. Вторжения, интервенции, госперевороты, войны - на совести Белого дома остаются сотни кровавых конфликтов по всей планете. Американцы на протяжении всей истории прилежностью и дипломатичностью не отличались, но поход за однополярностью стартовал в середине 20 века с одного выступления с высокой трибуны.

Все произошло после Второй мировой войны, когда мир изменился, а влияние СССР в нем начало расти. Авторитет Москвы стал высок и на Западе, и на Востоке. Большую страну воспринимали как главного освободителя от нацизма, а коммунистам симпатизировали жители разных стран.

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Стоит отметить, что про мировое господство Запад задумался сразу после войны. Едва завершилась самая разрушительная трагедия в истории человечества, и пока многие города еще лежали в руинах, расчетливые политики за океаном уже прокручивали варианты, как насолить СССР и прибрать к рукам лакомые куски на карте.

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Поводом для выступления Трумэна стал звонок из Лондона. Там сообщили, что ресурсов поддерживать Грецию и Турцию у Европы нет, и обе страны постепенно уходят под влияние Советского Союза. Белый дом попросту не мог допустить их попадания в орбиту Кремля.

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Знакомые нотки правды, а сколько раз мы слышали нечто подобное из уст Белого дома. Итак, Трумэн выступил в Конгрессе, но в его стране народ устал от войны, тяжелых налогов - денег не хватало самим. Дабы убедить граждан и ключевые партии в необходимости серьезных финансовых трат, он пугал до чертиков страну с помощью "красной" угрозы.

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Трумэн напирал также на исключительность своей страны, прием которой позже будут активно использовать и американские политики, и голливудские режиссеры. Также в своей речи перед Конгрессом он провозгласил США новым мировым шерифом. Мол, они знают, что такое справедливость, и всем ее покажут.

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Конгресс принял закон в мае, а спустя неделю его подписал и президент. Двум странам выделили 400 млн долларов. Важные условия для оказания помощи - согласие правительств Греции и Турции предоставить карт-бланш специальным американским миссиям, которые должны были обеспечить полный контроль за военным и экономическим влиянием. А по сути, это стало прекрасной лазейкой для открытого вмешательства США во внутренние дела Афин и Анкары.

Кто надоумил Белый дом стать хозяином мира. С чего началась история американской агрессии. Как всего одно выступление перевернуло систему международных отношений. Об этом - в "Понятной политике".