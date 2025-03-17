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Поход за однополярностью, или Почему США вынуждали Запад ненавидеть СССР

Поход за однополярностью, или Почему США вынуждали Запад ненавидеть СССР

Почти все люди привыкли называть США мировым агрессором, ведь Белый дом давно и активно сотрясает мир исключительно в своих интересах.

Его инструменты внешней политики - давление. Вторжения, интервенции, госперевороты, войны - на совести Белого дома остаются сотни кровавых конфликтов по всей планете. Американцы на протяжении всей истории прилежностью и дипломатичностью не отличались, но поход за однополярностью стартовал в середине 20 века с одного выступления с высокой трибуны.

Все произошло после Второй мировой войны, когда мир изменился, а влияние СССР в нем начало расти. Авторитет Москвы стал высок и на Западе, и на Востоке. Большую страну воспринимали как главного освободителя от нацизма, а коммунистам симпатизировали жители разных стран.

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Стоит отметить, что про мировое господство Запад задумался сразу после войны. Едва завершилась самая разрушительная трагедия в истории человечества, и пока многие города еще лежали в руинах, расчетливые политики за океаном уже прокручивали варианты, как насолить СССР и прибрать к рукам лакомые куски на карте.

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Поводом для выступления Трумэна стал звонок из Лондона. Там сообщили, что ресурсов поддерживать Грецию и Турцию у Европы нет, и обе страны постепенно уходят под влияние Советского Союза. Белый дом попросту не мог допустить их попадания в орбиту Кремля.

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Знакомые нотки правды, а сколько раз мы слышали нечто подобное из уст Белого дома. Итак, Трумэн выступил в Конгрессе, но в его стране народ устал от войны, тяжелых налогов - денег не хватало самим. Дабы убедить граждан и ключевые партии в необходимости серьезных финансовых трат, он пугал до чертиков страну с помощью "красной" угрозы. 

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Трумэн напирал также на исключительность своей страны, прием которой позже будут активно использовать и американские политики, и голливудские режиссеры. Также в своей речи перед Конгрессом он провозгласил США новым мировым шерифом. Мол, они знают, что такое справедливость, и всем ее покажут. 

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Конгресс принял закон в мае, а спустя неделю его подписал и президент. Двум странам выделили 400 млн долларов. Важные условия для оказания помощи - согласие правительств Греции и Турции предоставить карт-бланш специальным американским миссиям, которые должны были обеспечить полный контроль за военным и экономическим влиянием. А по сути, это стало прекрасной лазейкой для открытого вмешательства США во внутренние дела Афин и Анкары.

Кто надоумил Белый дом стать хозяином мира. С чего началась история американской агрессии. Как всего одно выступление перевернуло систему международных отношений. Об этом - в "Понятной политике".

Фото: ТАСС

СШАПонятная политикаСССРСергей Гусаченко