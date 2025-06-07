Покушение в Колумбии: тяжело ранен ведущий кандидат президентских выборов

В Колумбии совершено покушение на одного из ведущих кандидатов в президенты страны.

Мигель Урибе выступал на предвыборном митинге, когда неизвестные расстреляли его почти в упор. Кандидат остался жив, но, как сообщают власти, его состояние остается критическим.

Власти осудили покушение, за ним стоял 15-летний подросток. Несовершеннолетний нападавший приехал на мотоцикле. Он подошел к сенатору на расстояние около 1,5 м и выстрелил в спину около 6 раз. Одна из пуль попала Урибе в голову. Охранники Урибе ранили стрелявшего в ногу, его задержали на месте.