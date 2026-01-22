Политический эксперт: ЕС "показывает зубы", а Трамп очень злопамятный

Кризис вокруг Гренландии создает заметную напряженность в отношениях между Штатами и Европой и заставляет ЕС "показывать зубы" в вопросе принятия приглашения в Совет мира.

Своим мнением поделился политический эксперт, старший преподаватель филологического факультета РУДН Камран Гасанов.

"Я думаю, это, скорее всего, такие сиюминутные настроения, потому что Трамп тоже немножко борзеет, повысил планку, начал сильно обижать европейцев, и они огрызаются, то есть они пытаются демонстрировать свою прыть", - заявил эксперт.

Он считает, что в долгосрочном плане, после того как Трамп решит проблему с Гренландией, европейцы присоединятся к Совету мира, потому что иначе это будет изоляция.