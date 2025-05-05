Политический хаос в Румынии: премьер подал в отставку, а с Джорджеску сняли ряд ограничений

В отставку подал местный премьер, он заявил, что победа правых является и его виной. Одновременно один из местных судов снял ряд ограничений и подписку о невыезде с Кэлина Джорджеску - того самого политика, из-за которого результаты выборов в стране уже однажды отменяли.