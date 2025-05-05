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Политический хаос в Румынии: премьер подал в отставку, а с Джорджеску сняли ряд ограничений
В Румынии результаты первого тура президентских выборов спровоцировали политический хаос.
В отставку подал местный премьер, он заявил, что победа правых является и его виной. Одновременно один из местных судов снял ряд ограничений и подписку о невыезде с Кэлина Джорджеску - того самого политика, из-за которого результаты выборов в стране уже однажды отменяли.
Вполне вероятно, что власти Румынии пытаются отыграть назад в политическом конфликте: лидер выборной гонки Симион ранее объявил, что намерен сделать Джорджеску премьер-министром в случае своей победы.
Вместе с тем, сдаваться противники правых не намерены - в румынских соцсетях распространяются призывы к убийству вероятного будущего президента. На улицах городов появились стикеры, в которых Симион объявляется законной целью так называемых антифашистов.