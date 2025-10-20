Больше всего предстоящую встречу лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште обсуждают в Евросоюзе. Там ее называют политическим кошмаром. ЕС опасается, что этот внезапный саммит подорвет их единство.

Зная подход Трампа "Америка прежде всего", чиновники ЕС признают: сам факт саммита уже ставит их в сложное положение. Издание Telegraph называет встречу "ударом по Европе" - она проходит без согласия ЕС, нарушая интересы местных элит.

Кошмар еврочиновников усугубляется тем, что встреча пройдет не в нейтральных водах, а в сердце мятежной Венгрии, которая как кость в горле Брюсселя. Опасаются они не диалога, а сговора, который превратит их выстраданное единство в пыль.

Будапешт действительно выбран не случайно. Премьер страны Виктор Орбан называется одним из ближайших партнеров России в ЕС. Венгрия занимает самостоятельную позицию по Украине, блокируя и критикуя санкции против России. Однако часть изданий пишет, что страна, как член НАТО, обязана арестовать Путина по ордеру Международного уголовного суда. Но официальный Будапешт заявил, что не сделает этого.

Более того, страна уже начала процесс выхода из МУС. Это показывает, насколько все эти псевдосуды - фейковые структуры.

Владимир Олейник, участник общественного движения "Другая Украина", экс-депутат Верховной рады Украины:

"Трамп показывает пример того, что нужно разговаривать с Россией. Сегодня с Россией разговаривают те страны, которые понимают, что путь нынешней брюссельской бюрократии - это путь к войне. Разговаривают серьезно с Россией Виктор Орбан и премьер-министр Словакии Фицо".

Встречу Трампа и Путина в Будапеште ждут не как рядовой саммит, а как геополитическое землетрясение, эпицентр которого намеренно сместили из Женевы или Хельсинки прямо под шаткие фундаменты ЕС. Будапешт - не просто удобная площадка, а еще и символичная. В 1994 году именно в нем Украина подписала меморандум о гарантиях безопасности в обмен на ядерное разоружение. Есть мнение, что это стратегический троллинг.

Виктор Орбан, главный евроскептик, отлично понимает конъюнктуру. Ему на парламентские выборы 2026 года нужен козырь - образ миротворца и глобального игрока, принимающего у себя "хозяев мира". После визита Трампа он сможет годами показывать избирателям фото с президентом США и Путиным и рассказывать, что сделал Венгрию европейским центром для принятия решений.

Евробюрократы боятся простой вещи: эта встреча укрепит позиции России, а санкционная политика может дать трещину.

Глобальная арена увидит не изолированную Россию, а страну, с которой ведут переговоры на высшем уровне, да еще и на территории самого Евросоюза. Для Брюсселя это унизительно и опасно, для Будапешта - победа, для Трампа - тактический ход, а для Путина - классическая операция на разложение противника изнутри.