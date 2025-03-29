Политическое убийство. Марин Ле Пен вынесли приговор

К политическому убийству приговорил суд Парижа Марин Ле Пен. Главу партии "Национальное объединение" отстранили от президентской гонки 2027 года.

Политика признали виновной в растрате средств Европарламента. Лидер партии "Вставай, Франция", комментируя приговор, поставил его в один ряд с недопуском Кэлина Джорджеску к президентским выборам в Румынии и заявил о подрыве демократии властями.

Преемник Ле Пен назвал приговор несправедливым и уничижающим демократию. Прокомментировал ситуацию и министр транспорта, вице-премьер Италии.