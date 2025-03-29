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Политическое убийство. Марин Ле Пен вынесли приговор
К политическому убийству приговорил суд Парижа Марин Ле Пен. Главу партии "Национальное объединение" отстранили от президентской гонки 2027 года.
Политика признали виновной в растрате средств Европарламента. Лидер партии "Вставай, Франция", комментируя приговор, поставил его в один ряд с недопуском Кэлина Джорджеску к президентским выборам в Румынии и заявил о подрыве демократии властями.
Преемник Ле Пен назвал приговор несправедливым и уничижающим демократию. Прокомментировал ситуацию и министр транспорта, вице-премьер Италии.
Высказался в поддержку Марин Ле Пен премьер-министр Венгрии. А пресс-секретарь президента России заявил: "Кремль считает ситуацию вокруг приговора внутренним делом Франции. Но в целом может констатировать, что Европа все меньше опирается на демократию в политических процессах".