Politico: Бельгия отказалась поддержать план ЕС по передаче Украине замороженных активов России

Послы Евросоюза не смогли убедить Бельгию согласиться на изъятие суверенных активов России. Об этом пишет Politico.

Предложение Брюсселя состояло из трех пунктов: доступа к финансированию пакета в случае исков со стороны Москвы, опоры на систему безопасности и передачи средств Украине, только после предоставления гарантий. Также предлагалось одновременное расторжение европейскими столицами двусторонних инвестдоговоров с Россией.