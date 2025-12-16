3.68 BYN
Politico: Бельгия отказалась поддержать план ЕС по передаче Украине замороженных активов России
Автор:Редакция news.by
Послы Евросоюза не смогли убедить Бельгию согласиться на изъятие суверенных активов России. Об этом пишет Politico.
Предложение Брюсселя состояло из трех пунктов: доступа к финансированию пакета в случае исков со стороны Москвы, опоры на систему безопасности и передачи средств Украине, только после предоставления гарантий. Также предлагалось одновременное расторжение европейскими столицами двусторонних инвестдоговоров с Россией.
Однако Бельгия отклонила эти предложения, настаивая на необходимости защиты от "непропорциональных рисков". Чиновники заявили, что без дополнительных гарантий средства депозитария Euroclear не будут разблокированы.