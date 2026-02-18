Смотреть онлайнПрограмма ТВ
Politico: ЕС опасается сокращения численности населения в восточных пограничных регионах

Евросоюз опасается сокращения численности населения на своих восточных рубежах. Об этом пишет Politico со ссылкой на источник в Еврокомиссии.

В Брюсселе вызывает беспокойство факт, что Латвия, Литва, Польша, Финляндия и Эстония столкнулись со снижением экономической активности в своих восточных пограничных регионах. А сокращение численности населения на этих территориях может сказаться на обороноспособности ЕС.

18 февраля Еврокомиссия готовится представить план поддержки этих регионов.

