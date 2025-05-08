Politico: Нидерланды готовятся к возможной войне с Россией

Нидерланды готовятся к возможной войне с Россией, пишет Politico со ссылкой на директора голландского военного разведывательного агентства MIVD, вице-адмирала Питера Ризника. Об этом пишет РИА Новости.

"Нидерланды, как и остальные страны НАТО, находятся на этапе программы повышенной готовности, чтобы быть уверенными в том, что мы будем готовы, если это произойдет", - рассказал Ризник изданию.