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Politico: Нидерланды готовятся к возможной войне с Россией
Politico: Нидерланды готовятся к возможной войне с Россиейnews.byhttps://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/540bea15-cbc8-450a-870c-e78daf415355/conversions/ba29ecda-37e3-4c45-b963-09eb21474fcc-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/540bea15-cbc8-450a-870c-e78daf415355/conversions/ba29ecda-37e3-4c45-b963-09eb21474fcc-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/540bea15-cbc8-450a-870c-e78daf415355/conversions/ba29ecda-37e3-4c45-b963-09eb21474fcc-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/540bea15-cbc8-450a-870c-e78daf415355/conversions/ba29ecda-37e3-4c45-b963-09eb21474fcc-xl-___webp_1920.webp 1920w
Нидерланды готовятся к возможной войне с Россией, пишет Politico со ссылкой на директора голландского военного разведывательного агентства MIVD, вице-адмирала Питера Ризника. Об этом пишет РИА Новости.
"Нидерланды, как и остальные страны НАТО, находятся на этапе программы повышенной готовности, чтобы быть уверенными в том, что мы будем готовы, если это произойдет", - рассказал Ризник изданию.
По его мнению, после окончания конфликта в Украине Россия сможет быстро перевооружиться и якобы начать готовиться к новым боевым действиям.