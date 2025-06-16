Politico: Приграничье Европы готовится к войне

В Польше, Литве, Эстонии ремонтируют бомбоубежища, роют подземные операционные, а также закупают бронежилеты для медиков, разворачивают вертолетные площадки и спутниковую связь. Все это делается с целью защиты от якобы неминуемого нападения России.