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Politico: Приграничье Европы готовится к войне
Автор:Редакция news.by
Европу захватила военная истерия. Восточный фланг ЕС готовит свои больницы к войне, сообщает издание Politico.
В Польше, Литве, Эстонии ремонтируют бомбоубежища, роют подземные операционные, а также закупают бронежилеты для медиков, разворачивают вертолетные площадки и спутниковую связь. Все это делается с целью защиты от якобы неминуемого нападения России.
При этом реальные проблемы системы здравоохранения - нехватка кадров, низкие зарплаты, устаревшее оборудование - остаются нерешенными. Бюджета на них нет. Власти стран восточного фланга НАТО предпочитают осваивать средства из Брюсселя на некие оборонные расходы, пользуясь европейской военной истерией.