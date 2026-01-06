Politico: США могут в ближайшие месяцы установить контроль над Гренландией

На Венесуэле, видимо, Трамп не остановится. Госдеп выступил с заявлением, что все Западное полушарие является зоной влияния США. На сайте ведомства в соцсети Х появилось красноречивое предупреждение: "Это наше полушарие, и президент Трамп не позволит угрожать нашей безопасности".

Дания, таким образом, получает еще один повод тревожиться о судьбе Гренландии, которая находится в Западном полушарии. Как пишет Politico, США могут уже в ближайшие месяцы установить контроль над островом. При этом прямое военное вмешательство маловероятно. Скорее речь может идти о масштабной "кампании политического влияния" - поддержке лояльных политиков, а также наращивании военного и гражданского присутствия Штатов на острове.