Politico: США назвали цели атак на Иран
США назвали цели атак на Иран, пишет Politico. В задачах Белого дома - уничтожение всех существующих в Иране ракет и промышленного комплекса по их созданию; ликвидация военно-морского флота страны; устранение так называемых прокси иранского режима; а также лишение Тегерана возможности создать ядерное оружие.
США уже готовятся к "значительному увеличению" числа атак на исламскую республику в течение следующих 24 часов, сообщает CNN.
В ходе сегодняшних ударов по Тегерану были повреждены десятки зданий, связанных с правительственными структурами. КСИР отвечает массированными ударами БПЛА. Одна из атак пришлась по американской базе в Бахрейне. Также сообщалось о повреждении посольства США в Саудовской Аравии.
По данным Стражей исламской революции, в результате удара по скоплению американских военных в Дубае погибли более 40 солдат, еще 70 получили ранения. Однако жертвы американо-израильской операции Белый дом не волнуют, в том числе собственные. Как заявил Трамп журналисту телеканала NewsNation, его не беспокоят возможные новые атаки на объекты или даже территорию США в ходе конфликта на Ближнем Востоке, ведь это - часть войны.