Politico: США назвали цели атак на Иран

США назвали цели атак на Иран, пишет Politico. В задачах Белого дома - уничтожение всех существующих в Иране ракет и промышленного комплекса по их созданию; ликвидация военно-морского флота страны; устранение так называемых прокси иранского режима; а также лишение Тегерана возможности создать ядерное оружие.

США уже готовятся к "значительному увеличению" числа атак на исламскую республику в течение следующих 24 часов, сообщает CNN.

В ходе сегодняшних ударов по Тегерану были повреждены десятки зданий, связанных с правительственными структурами. КСИР отвечает массированными ударами БПЛА. Одна из атак пришлась по американской базе в Бахрейне. Также сообщалось о повреждении посольства США в Саудовской Аравии.