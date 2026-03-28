Politico: США предупредили Европу о возможных проблемах с поставками оружия для Украины

По данным издания Politico, американцы предупредили союзников о том, что Украине следует ждать неизбежных перебоев с поставками оружия из США. В первую очередь это касается ракет Patriot, которые на Ближнем Востоке практически подошли к концу, хотя они являются важнейшим элементом систем ПВО как для Израиля, так и для военных баз США в регионе.

При этом европейцы не располагают в достатке оружием, в котором Украина испытывает острую нужду. Наверное, в связи с этим Зеленский недавно заявил, что единственной гарантией надежного мира может быть передача Киеву ядерной бомбы. По счастью, этот вариант никто всерьез не рассматривает. При этом в обычных видах вооружений дефицит в Украине будет наблюдаться уже в ближайшие недели.