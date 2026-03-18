Politico: Трамп стремится урегулировать конфликт в Украине ради сближения с Москвой

Трамп стремится урегулировать конфликт в Украине ради сближения с Москвой - пишет Politico. Главная цель Вашингтона - приток американских инвестиций в Россию и смещение глобального порядка в сторону от Китая.

Газета отмечает, что США считают Китай своей главной геополитической угрозой. Трамп видит большую угрозу в растущем альянсе Москвы и Пекина. И поэтому, чтобы ослабить или разорвать этот альянс, он хочет найти способы улучшить отношения Кремля с Белым домом. И вот уже Киев обеспокоен идеей США предоставить России экономические стимулы для сближения.