Politico: В Дании предложили выкупить Калифорнию у США взамен Гренландии

Датская инициативная группа Denmarkification выдвинуло предложение королевству выкупить штат Калифорния в ответ на стремление президента Дональда Трампа присоединить Гренландию к США. Об этом написало европейское издание Politico, сообщает ТАСС.

Как заявил газете инициатор кампании Ксавье Дютуа, Калифорния обойдется в 1 трлн долларов и "пожизненный запас датской выпечки, который оплатит Голливуд". По его мнению, контактами с США должны заниматься представители производителя конструкторов Lego, поскольку "общение с детьми, устраивающими истерики из-за недостающих деталей, сделало их экспертами в области переговоров".

Собрать средства на покупку Калифорнии предлагается путем краудфандинга. "Это всего лишь 200 тыс. крон с каждого датчанина", - говорится на сайте Denmarkification. Группа не указывает, сколько средств уже удалось собрать, однако отмечает, что петицию о вхождении штата в состав Дании подписали более 198 тыс. человек. Авторы инициативы полагают, что Трамп согласится продать Калифорнию, поскольку он "не самый большой поклонник" штата и неоднократно называл его наиболее разрушенным в стране.

Трамп 7 января заявил, что Гренландия должна присоединиться к США. Он пригрозил ввести против Дании высокие торговые пошлины, если она не откажется от острова. Еще во время первого президентского срока (2017-2021) Трамп предлагал купить Гренландию. Как и тогда, датские и гренландские власти отвергли эту идею.