Politico: в ЕС опасаются нового миграционного кризиса из-за операции против Ирана
Автор:Редакция news.by
В Европе опасаются нового миграционного кризиса из-за операции против Ирана. Об этом пишет Politico.
По данным издания, возможный приток беженцев может стать серьезным испытанием для реформированной системы предоставления убежища в ЕС.
Согласно данным ООН, боевые действия на Ближнем Востоке пока вызвали только внутренние перемещения. Но глава Международной организации по миграции предупреждает, что миграционный кризис может разразиться в ближайшие дни. Особую тревогу вызывает сценарий массового исхода беженцев через Турцию - прямые ворота для иранцев в Европу.
В докладе Агентства ЕС по вопросам убежища значится, что даже если 10 % иранцев покинут свои дома, то это "приведет к самым масштабным потокам беженцев за последние десятилетия".