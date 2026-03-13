Politico: в ЕС опасаются нового миграционного кризиса из-за операции против Ирана

В Европе опасаются нового миграционного кризиса из-за операции против Ирана. Об этом пишет Politico.

По данным издания, возможный приток беженцев может стать серьезным испытанием для реформированной системы предоставления убежища в ЕС.

Согласно данным ООН, боевые действия на Ближнем Востоке пока вызвали только внутренние перемещения. Но глава Международной организации по миграции предупреждает, что миграционный кризис может разразиться в ближайшие дни. Особую тревогу вызывает сценарий массового исхода беженцев через Турцию - прямые ворота для иранцев в Европу.