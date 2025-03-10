Politico: Выборы в парламент Гренландии станут решающими для будущего острова

На фоне звучащих со стороны американского лидера Дональда Трампа угроз выборы в парламент Гренландии, которые пройдут 11 марта, станут решающими для будущего острова. Об этом говорится в материале Politico, информирует БЕЛТА.

"На этот раз ставки стали экзистенциальными", - пишет Politico. Избиратели должны определить место Гренландии в мире, включая вопрос о том, должна ли она оставаться частью Дании, стремиться к независимости или налаживать более тесные связи с такими крупными державами, как США.

"Политики не совсем ясно понимают, что такое независимость на самом деле. Мы так много говорим об этом, потому что это вызывает в нас эмоции. Мы хотим независимости, но у всех нас очень разные определения того, что такое независимость", - заявил главный редактор гренландской газеты Sermitsiaq Масаана Эгеде. По его словам, есть 32 области, в которых Дания все еще принимает решения от имени Гренландии.

По соглашению с Данией от 2009 года Гренландия может законно объявить независимость, но только после проведения референдума. Хотя в Гренландии широко распространена поддержка полного суверенитета, не все понимают, что это будет означать для обороны и экономики острова. Независимость также означала бы огромную дыру в бюджете острова без ежегодной субсидии в размере 500 млн долларов, предоставляемой Данией.

Как указывает ТАСС, крупнейшие политические силы Inuit Ataqatigiit ("Братство инуитов") и Siumut ("Вперед") поддерживают проведение референдума о независимости, но пока не определились со сроками всенародного опроса.

Гренландия площадью более 2 млн кв.км изобилует огромными природными ресурсами, включая крайне востребованные редкоземельные металлы. При этом ее население составляет менее 60 тыс. человек. Ранее президент США Дональд Трамп называл приобретение Соединенными Штатами острова "абсолютной необходимостью". Также он не исключал использование военной силы или экономического принуждения для этого. На прошлой неделе Трамп заявил, что США получат Гренландию "так или иначе". Хотя Трамп пообещал сделать этот арктический остров "богатым", согласно опросу, проведенному в январе, подавляющее большинство гренландцев - около 85 % - выступают против идеи присоединения к США.

В феврале 2025 года Гренландия ужесточила законы об иностранном вмешательстве, запретив иностранные и анонимные политические пожертвования.