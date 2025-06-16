Политика закрытых дверей - какими безумными способами Европа планирует бороться с мигрантами

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Один из самых популярных поисковых запросов за полгода - словосочетание "миграционный кризис". Протесты в Лос-Анджелесе - лишнее подтверждение тому, что проблема с мигрантами стала едва ли не главной в XXI веке. И проявляется она все более жесткими бунтами на улицах разных стран.

Политологи говорят о том, что проблема мигрантов в Великобритании и ЕС перезрела. После миграционного кризиса 2015 года, когда только в Германию прибыло несколько миллионов человек. Европа терпела долго, все еще пытаясь сохранить хорошую мину при очевидно прогрессирующей болезни. В результате в минувшем году политики махнули рукой: ну ее, эту демократию и гостеприимство. Европейский парламент принял миграционный пакт.

Документ ужесточает правовое регулирование въезда иностранцев на территорию Евросоюза и предоставления им убежища. Также на границе создаются фильтрационные лагеря для тех, кто не имеет очевидных прав на убежище в Европе, чтобы облегчить их последующую высылку за пределы Старого Света. Нормы также упрощают порядок высылки из европейских стран всех остальных лиц, которым отказано в убежище или виде на жительство.

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Разумеется, в отдельных странах ЕС были шокированы подобным подходом. В Словакии заявили, что новую миграционную политику отвергают, а Венгрия ответила еще жестче. Виктор Орбан пообещал, что "руками, ногами и зубами" будет сражаться против новых правил миграции, которые были навязаны "империей Сороса", и не позволит построить на венгерской территории "гетто для мигрантов".

Но людей по-прежнему приезжает все больше и ведут они себя тоже по-разному. А тут еще экономика барахлит, закрываются заводы, и даже флагманы тысячами увольняют сотрудников. Так что у европейцев и своих проблем выше крыши и особо нет вдохновения на сочувствие и радушный прием.В минувшем году в той же Германии звучали, например, вот такие предложения.

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В общем, отфутболить всех - такая вот современная европейская толерантность. Принять из сострадания миллионы искателей лучшей жизни, даже если и обещали, значит, повесить тяжкое бремя на социальные бюджеты, которые и без того постоянно урезают в угоду украинского конфликта.

Британцы тоже недалеко ушли. Риши Сунак за свой недолгий премьерский срок, успел-таки предложить творческую идею перевезти мигрантов в Руанду и назвал этот план"неотложным национальным приоритетом". Вот как пресса описывала данный процесс.

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Весной 2024 года парламент Британии все же принял соответствующий закон. Здесь тоже умеют очень хорошо считать деньги. Размещение просителей убежища, как подчеркивает Reuters, обходится стране в 8 млн фунтов стерлингов в день. Так что лучше отправить в Африку.

В огне антимиграционных протестов на минувшей неделе оказалась и Северная Ирландия. В городе Баллимина, с населением чуть больше 30 тыс. человек яростный бунт против мигрантов не утихал несколько дней. Местные жители буквально уничтожали город.

Бунт разразился после того, как два румынских подростка пытались изнасиловать местную девочку. Подлил масла в огонь и тот факт, что они получили адвоката и защиту от местных властей. Несколько ночей кряду в городе горели дома и машины и происходили стычки с полицией.

Усталость населения от понаехавших, начинает приобретать ужасные краски.

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И это не проблема в моменте. Зачастую нелегалы с того же ближнего востока не хотят ассимилироваться в стране пребывания, они не учат язык, не принимают культуру, религия - вообще отдельный вопрос. И получается обратный расизм, когда своим - ничего, а приезжим - все. Яркий пример - британские вузы.

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В британских школах британские школьники и вовсе стали меньшинством.

"Среди учеников 72 английских школ нет ни одного белого англичанина. Еще в 454 школах белые дети составляют менее 2 % от общего числа учащихся. В каждой четвертой школе белые дети оказались в меньшинстве. Такие данные со ссылкой на Министерство просвещения приводит The Telegraph. Я твердо убежден, что все это делается намеренно, целенаправленно и в национальном масштабе. О какой ассимиляции приезжих и взаимном культурном обогащении может идти речь, когда тысячи наших детей воспитываются в классах, где белые англичане - это скорее исключение из правил, чем норма?" - отметил журналист GB News Алекс Армстронг.

И еще одна обратная сторона для Британии. Нелегалы стали для Англии своеобразной ресурсной иглой, слезть с которой теперь тоже непросто.