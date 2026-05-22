Политолог объяснил, почему Россия остается для Китая стратегическим партером, а США - конкурентом

Большая перезагрузка для Вашингтона и Пекина и укрепление стратегического партнерства с Москвой. После непростого периода в отношениях между странами был совершен визит американского президента в Китай. А буквально спустя несколько дней Си Цзиньпин принял Владимира Путина и сказал о прочных связях с Москвой.

Белый дом не раз называл Пекин главным стратегическим врагом. Но теперь в Китай прилетела внушительная команда топ-менеджеров ведущих американских корпораций. В попытках добиться влияния и поддержки по глобальным вопросам большой политики анонсированы сделки, выгодные двум странам.

Китай и Россия на этом фоне укрепляют сотрудничество в области торговли, безопасности и дипломатии. Как китайский вояж лидеров двух супердержав влияет на мировую стабильность и кто в итоге определяет баланс сил на планете, разобрались в проекте "Блиц с Павлом Лазовиком".

Причина интенсивности визитов мировых лидеров в Китай - глобальная нестабильность. "Это связано с обострением международной ситуации: война США против Ирана, приближающиеся промежуточные выборы в США и эскалация войны в Украине", - пояснил политолог.

При этом Китай, по его словам, не может быть нейтральным в полном смысле слова. "Китай слишком велик. Он просто может быть более или менее активным. Так как сейчас происходит эскалация, нам необходимо его мнение и его реакция", - подчеркнул Юрий Шевцов.

Испанское издание El Mundo написало: "Несмотря на заметное тактическое сближение с Вашингтоном, стратегический союз с Москвой остается одним из центральных столпов китайской внешней политики". Эксперт категорически не согласен. "El Mundo ошибается. У Китая нет союзников. Это принципиальная установка Китая. У Китая есть партнеры", - заявил он.

Визит Дональда Трампа в Китай называли событием года. Сам американский лидер оценил его как "большой успех", "фантастическую поездку", заявив о заключении выгодных сделок и прекрасных отношениях. Однако эксперт настроен скептически: "Трамп всегда говорит о сделках, это его стиль мышления. Я думаю, до промежуточных выборов в США никаких больших геополитических сделок никто делать не будет".

Главный геополитический контекст визита Трампа в Китай, по мнению Юрия Шевцова, - это сами промежуточные выборы осенью, от которых зависит дальнейшая позиция Трампа.

На вопрос о том, стоит ли России опасаться сближения США и Китая, эксперт ответил: "Нет. Тот дрейф друг от друга, который происходит у Китая и США, системный. Он связан с доступом к природным ресурсам планеты. В 2009 году Китай перешел к модели развития, при которой вся территория Китая (а не только приморские провинции) должна стать драйвером экономического роста. Китаю необходимо гораздо больше ресурсов, чем раньше. И он вступил в конкуренцию с США. Остановить это невозможно".