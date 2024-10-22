Политолог рассказал, какие цели являются основными для БРИКС

Основная цель объединения БРИКС - прежде всего экономическое сотрудничество, рост внешней и взаимной торговли. Таким мнением поделился политолог Юрий Воскресенский в эфире "Первого информационного".

"Следует сказать, что БРИКС - это прежде всего международная коалиция. В 2006 году основали БРИКС 4 государства: Бразилия, Россия, Индия, Китай. В 2010 году добавилась Южная Африка. После того как эта коалиция сформировалась, слово "БРИКС" зазвучало очень громко на геополитическом небосклоне. Сейчас в объединение добавились 4 новых члена: Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ", - отметил политолог.

В целом сейчас БРИКС контролирует 45 % населения Земли (столько входит в число стран - членов объединения) и треть мировой экономики.

Юрий Воскресенский, политолог:

"Основная цель этого объединения - это прежде всего экономическое сотрудничество, рост внешней и взаимной торговли, который мы постоянно наблюдаем. Также это переход в расчетах на национальную валюту. Например, в настоящее время 95 % платежей России с Китаем осуществляются в юанях".

Помимо экономического сотрудничества, целью БРИКС является гуманитарное и культурное сотрудничество.