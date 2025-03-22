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Политолог рассказал, кому выгодно политизировать арест мэра Стамбула и в чем его истинная причина
Новостями о волнениях на улицах Стамбула и Анкары пестрят многие СМИ. Ситуация в крупных городах Турции остается сложной на сегодняшний день, констатировал политолог, автор телеграм-канала "Турция - это" Иван Стародубцев.
Кому выгодно политизировать арест мэра Стамбула? Подробнее о политической ситуации в стране смотрите в проекте "Актуальное интервью".
"Фигура мэра Стамбула Экрема Имамоглу может претендовать на любые должности в этой стране, куда он и баллотировался. Эта заявка не будет беспочвенной. Поэтому любое дело, которое заводится против политика такого уровня, неизбежно будет политизировано, и причем очень и очень серьезно. К сожалению, многие грешат тем, что начисто выводят из рассматриваемых аспектов данного дела экономику. Если посмотреть на заголовки, которыми пестрят разного рода издания, в том числе и в нашей стране. То они убеждают публику рассматривать данное дело как исключительно политическое. Я бы здесь рекомендовал проявлять аккуратность", - отметил политолог.
Обвинения по делу мэра Стамбула достаточно тяжелые. Иван Стародубцев заявил, что инициатором данного дела выступила вовсе не правящая партия, а однопартийцы Экрема Имамоглу. Политолог не согласен, что данное задержание якобы решает какие-то электоральные проблемы Реджепа Тайипа Эрдогана.
"До выборов 2028 года еще крайне далеко. Надо понимать, что и у оппозиции достаточно большая линейка запасных игроков. Никаких электоральных проблем это не решает, а напротив создает. Обстановка в стране крайне напряженная, турецкая лира упала, города бурлят. Турецкая экономика находится в непростом положении, есть попытки нормализовать свои отношения с Западом, с Соединенными Штатами Америки, с Европейским Союзом, привлечь инвестиции", - подчеркнул политолог.
Иван Стародубцев заметил, что главным соперником действующего президента Турции на протяжении последних лет являлась не конкретная фигура из оппозиции, а экономическая ситуация в стране. С 2018 года ситуация постепенно ухудшалась.