Политолог рассказал, кому выгодно политизировать арест мэра Стамбула и в чем его истинная причина

news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/78fa3992-aa5b-425e-9e18-0d975d11b6f3/conversions/fe5b11a3-9ffe-41d7-9fec-6b0ed3d64b37-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/78fa3992-aa5b-425e-9e18-0d975d11b6f3/conversions/fe5b11a3-9ffe-41d7-9fec-6b0ed3d64b37-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/78fa3992-aa5b-425e-9e18-0d975d11b6f3/conversions/fe5b11a3-9ffe-41d7-9fec-6b0ed3d64b37-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/78fa3992-aa5b-425e-9e18-0d975d11b6f3/conversions/fe5b11a3-9ffe-41d7-9fec-6b0ed3d64b37-xl-___webp_1920.webp 1920w

Новостями о волнениях на улицах Стамбула и Анкары пестрят многие СМИ. Ситуация в крупных городах Турции остается сложной на сегодняшний день, констатировал политолог, автор телеграм-канала "Турция - это" Иван Стародубцев.

Кому выгодно политизировать арест мэра Стамбула? Подробнее о политической ситуации в стране смотрите в проекте "Актуальное интервью".

"Фигура мэра Стамбула Экрема Имамоглу может претендовать на любые должности в этой стране, куда он и баллотировался. Эта заявка не будет беспочвенной. Поэтому любое дело, которое заводится против политика такого уровня, неизбежно будет политизировано, и причем очень и очень серьезно. К сожалению, многие грешат тем, что начисто выводят из рассматриваемых аспектов данного дела экономику. Если посмотреть на заголовки, которыми пестрят разного рода издания, в том числе и в нашей стране. То они убеждают публику рассматривать данное дело как исключительно политическое. Я бы здесь рекомендовал проявлять аккуратность", - отметил политолог.

Обвинения по делу мэра Стамбула достаточно тяжелые. Иван Стародубцев заявил, что инициатором данного дела выступила вовсе не правящая партия, а однопартийцы Экрема Имамоглу. Политолог не согласен, что данное задержание якобы решает какие-то электоральные проблемы Реджепа Тайипа Эрдогана.

"До выборов 2028 года еще крайне далеко. Надо понимать, что и у оппозиции достаточно большая линейка запасных игроков. Никаких электоральных проблем это не решает, а напротив создает. Обстановка в стране крайне напряженная, турецкая лира упала, города бурлят. Турецкая экономика находится в непростом положении, есть попытки нормализовать свои отношения с Западом, с Соединенными Штатами Америки, с Европейским Союзом, привлечь инвестиции", - подчеркнул политолог.