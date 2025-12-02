"Вильнюс облажался, но сказать об этом он сам не может, поэтому еще больше зарывается в своей лжи и несогласованных, абсурдных действиях, которые бьют по карману, прежде всего литовских налогоплательщиков и просто литовских обывателей. Однозначно, на кухнях от Клайпеды до Каунаса "костерят" правительство Литвы. Все потому, что они понимают, что так не поступают с соседями и собственными гражданами. Очевидно, что сегодня Литва, как и в целом ряд стран Восточной Европы, они не то что не самостоятельные, в чем-то они самостоятельные, но у них нет компетенций".