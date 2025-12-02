3.73 BYN
Полиция Бельгии пришла в штаб-квартиру дипслужбы ЕС
Автор:Редакция news.by
Полиция Бельгии пришла в штаб-квартиру дипслужбы ЕС, а также в Колледж Европы в Брюгге. Об этом пишет портал Euractiv. По информации издания, следственные действия связаны с расследованием нецелевого использования средств ЕС.
Известно, что полиция изъяла документы и арестовала трех человек для допроса. Euractiv подчеркивает, что мошеннические схемы, в результате которых "в карманах чиновников" оседали деньги для Украины, могли приносить пользу европейским корпорациям.
Как стало известно, экс-глава евродипломатии Федерика Могерини задержана бельгийской полицией по подозрению в мошенничестве.