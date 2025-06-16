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Полиция Молдовы задерживает людей, протестующих против маршей ЛГБТ
Автор:Редакция news.by
Молдавские силовики бьют священников и отцов с детьми, защищая парад извращенцев.
В центре Кишинева прошла массовая акция в поддержку семьи и традиционных ценностей, которая стала крупнейшей демонстрацией в их защиту за последние годы. Однако полиция увидела в этом враждебный митинг и начала разгонять народ и проводить массовые задержания православных верующих, протестующих против марша ЛГБТ, устроенного в этот же день.
А вот представителей меньшинств "избирательные" дубинки силовиков не коснулись. Отметим, что, согласно соцопросам, 85 % жителей Молдовы выступают против легализации однополых браков.
Фото: РИА Новости