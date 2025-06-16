Полиция Молдовы задерживает людей, протестующих против маршей ЛГБТ

В центре Кишинева прошла массовая акция в поддержку семьи и традиционных ценностей, которая стала крупнейшей демонстрацией в их защиту за последние годы. Однако полиция увидела в этом враждебный митинг и начала разгонять народ и проводить массовые задержания православных верующих, протестующих против марша ЛГБТ, устроенного в этот же день.