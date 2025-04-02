Полиция применила слезоточивый газ и дубинки против протестующих в Париже

В Париже прошла акция против таможенных пошлин США и сокращений в госсекторе. Полиция применила слезоточивый газ и дубинки против участников студенческой акции, сообщает БЕЛТА со ссылкой на РИА Новости.

На митинг в Париже, к которому призвали девять профсоюзов образовательного сектора, вышли преподаватели и студенты. Как передает корреспондент с места событий, протестующие возвели баррикады, поджигали мусорные баки и пытались разбить витрины магазинов и банкоматы.

Вскоре после начала акции произошли стычки с полицией. Участники жгли файеры и дымовые шашки, а также бросали в правоохранителей петарды, что вынудило полицию применить дубинки и слезоточивый газ. В ходе акции участники также подожгли американский флаг, выкрикивая лозунги против политики президента США Дональда Трампа и введенных им таможенных пошлин.

Отмечается, что протесты направлены против снижения покупательной способности государственных служащих. Профсоюзы назвали 2025 год "черным годом для госсектора", указав на намерение правительства заставить работников трудиться больше при повышении пенсионного возраста, отсутствии индексации зарплат, снижении оплаты отпусков и "социальной несправедливости" из-за сокращения бюджета сектора госуслуг.

Сотрудники сектора образования, в частности, раскритиковали сокращение почти 250 преподавательских ставок в начальной и средней школах, из-за чего были закрыты 223 класса. Они также требуют отмены пенсионной реформы и полной оплаты отпусков.