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В мире
Полиция применила водометы против демонстрантов в Тбилиси
6 часов назад
Грузия
Президент
Все
Лидеры ОДКБ по итогам саммита в Астане приняли декларацию и подписали более десятка документов
7 часов назад
Актуализирован состав представителей Беларуси в Комиссии по правам человека СНГ
10 часов назад
Лукашенко подтвердил заинтересованность Беларуси в углублении диалога с Палестиной
22 часа назад
Лукашенко: Мы непростительно долго раскачиваемся, чтобы создать альтернативные правовые механизмы
28.11.2024
22:04
Политика
Все
МИД Беларуси поддержал усилия палестинского народа по построению независимого государства
9 часов назад
Каким ключевым вопросам был посвящен саммит ОДКБ в Астане? Собрали главное
11 часов назад
Шойгу: Ядерный зонтик России в первую очередь защитит страны ОДКБ
28.11.2024
19:25
Сергей Лебедев возглавит Миссию наблюдателей от СНГ во время выборов Президента Беларуси
28.11.2024
12:53
Вольфович: Белорусские инициативы востребованы у партнеров по ОДКБ
28.11.2024
12:35
Общество
Все
Как в ВС Беларуси наблюдают за милитаристским оживлением элит НАТО - в "Диспозиции"
7 часов назад
Яркие краски "Марафона единства" в Витебске - чем этот день запомнится гостям и участникам форума
6 часов назад
Факультету журналистики БГУ - 80 лет: награды вручили лучшим преподавателям и сотрудникам
7 часов назад
Какая погода ожидает белорусов в выходные
11 часов назад
Экономика
Все
Головченко ознакомился с производством мяса индейки и рассказал, какие блюда предпочитает
7 часов назад
В Беларуси планируют увеличить производство мяса индейки
14 часов назад
Турецкому бизнесу презентовали экономический потенциал Беларуси
28.11.2024
20:41
В Беларуси изменится порядок формирования кредитных историй и получения отчетов. Что нового?
28.11.2024
12:20
В Беларуси определены приоритеты в области качества на 2025 год
27.11.2024
13:52
В мире
Все
Полиция применила водометы против демонстрантов в Тбилиси
6 часов назад
Запад продолжает попытки разжечь в Грузии цветную революцию
7 часов назад
Стариков: Если грузины устоят, то через некоторое время давление Запада пойдет на спад
7 часов назад
В Румынии по отмашке Запада результаты I тура пересматривают
7 часов назад
Регионы
Все
В Слониме открыли спортивный комплекс "Гвардейский" для военнослужащих
24.11.2024
17:58
С какой целью генпрокурор Беларуси посетил Оршанский район?
22.11.2024
17:54
Мэр Минска проинспектировал строительство мусороперерабатывающего завода
11.11.2024
18:36
Строительство поликлиник и жилья - как развивается Минский район
11.11.2024
17:24
В Борисовском районе создали STEM-пространство для детей с особенностями развития
05.11.2024
18:35
Происшествия
Все
В Хойникском районе волк напал на сторожа местного фермерского хозяйства
6 часов назад
В Австралии бывший работник детсада приговорен к пожизненному заключению за насилие над детьми
13 часов назад
В Толочинском районе произошло ДТП - погибли мать с сыном
16 часов назад
Деньги без присмотра, ключ в мусорном баке - два брата решили сорвать куш и ограбили офис в Минске
20 часов назад
Кругозор
Все
Магнитные бури в декабре 2024 года: когда ждать неблагоприятные дни?
13 часов назад
Праздники в декабре 2024 года: календарь событий в Беларуси
21 час назад
Хлопоты на участке зимой - какие работы в саду и огороде остались в декабре
27.11.2024
08:00
Гороскоп на неделю с 25 ноября по 1 декабря: Близнецы проявят дипломатию, а Львы - трудолюбие
25.11.2024
08:00
18 ноября - день рождения Деда Мороза
18.11.2024
12:20