Полиция в Гватемале освободила 160 малолетних рабов

Полиция Гватемалы провела рейд в удаленной изолированной коммуне сектантов и освободила из рабства 160 детей.

Сообщения о похищениях несовершеннолетних поступали уже давно, но оставались без внимания. Наконец, полиция провела ряд обысков и обнаружила содержащихся в неволе детей, включая малолетних.