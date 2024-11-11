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Полиция в Гватемале освободила 160 малолетних рабов

Полиция Гватемалы провела рейд в удаленной изолированной коммуне сектантов и освободила из рабства 160 детей.

Сообщения о похищениях несовершеннолетних поступали уже давно, но оставались без внимания. Наконец, полиция провела ряд обысков и обнаружила содержащихся в неволе детей, включая малолетних.

Против руководства радикальной иудейской секты "Лев Тахор" возбуждено уголовное дело. Масштабы и цели превращения детей в рабов выясняются.

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