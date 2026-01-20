Польша готовит армию в 500 тыс. человек для ударов по России и Беларуси

Польское издание "Речь Посполита" пересказывает содержание секретного документа, сочиненного в недрах местного Генштаба. Военные планы страны явно претерпели самые радикальные изменения. Армия Польши через 15 лет будет насчитывать 350 тыс. штыков, еще 200 тыс. будут находиться в так называемом активном резерве.

Это значит, что в случае мобилизации буквально за день-два под ружье могут поставить 500 тыс. человек. Журналисты задаются вопросом: а откуда они возьмутся даже в случае восстановления всеобщей воинской обязанности? К 2040 году поляков станет меньше на 2 млн: кого военные собираются мобилизовывать?

В планах Генштаба появилась еще одна неожиданная новация: Польша более не намерена обороняться, она будет нападать. Берется на вооружение принцип "сдерживание посредством наказания". Это означает, что польская армия готовится наносить удары вглубь территории противника на расстояние в тысячу километров, если сочтет угрозу достаточно серьезной.