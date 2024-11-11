Польша готовит новый пакет помощи Украине на 100 млн евро. Об этом сообщил Дональд Туск во время визита во Львов.

Премьер польского режима также заявил, что страна, возможно, передаст Киеву "некоторую технику", но для этого необходимо "решение партнеров по НАТО". Предполагается, что речь может идти об истребителях МиГ-29. Ранее Варшава должна была передать эти самолеты Киеву, но затем отказалась делать это без гарантий защиты воздушного пространства со стороны альянса. Зеленский тогда пожаловался, что таким образом Польша нарушила договоренности с НАТО.