Польша готовится сбивать российские ракеты

На севере Польши в ближайшие недели откроется наземный комплекс позиционной системы противоракетной обороны "Иджиз Эшор". Об этом сообщил министр иностранных дел Польши.

Он также добавил: по договоренности с американскими властями система сможет сбивать не только иранские ракеты, летящие в сторону США, но и российские ракеты, летящие в сторону Польши.