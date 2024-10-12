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Польша готовится сбивать российские ракеты

На севере Польши в ближайшие недели откроется наземный комплекс позиционной системы противоракетной обороны "Иджиз Эшор". Об этом сообщил министр иностранных дел Польши.

Он также добавил: по договоренности с американскими властями система сможет сбивать не только иранские ракеты, летящие в сторону США, но и российские ракеты, летящие в сторону Польши.

Объект расположен возле поселка Редзиково под городом Слупском.

По данным открытых источников, строительство комплекса обошлось США в 850 млн долларов.

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