Зеленая политика Запада окончательно провалилась, и теперь соседи Беларуси делают то, за что ее раньше упрекали.

Польша и США подписали новое соглашение о строительстве первой польской атомной электростанции. Об этом сообщил премьер польского режима Дональд Туск после переговоров с министром энергетики США Крисом Райтом.

Как отметил американский политик, этот процесс обеспечит создание десятков тысяч рабочих мест. Предварительно, возведение энергообъекта начнут в 2028 году на севере страны, а ввод в эксплуатацию запланирован на 2036 год. На финансирование этих инвестиций польское правительство выделит из госбюджета около 15 млрд долларов.