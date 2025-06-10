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Польша может остаться без новоизбранного президента
11 июня может стать решающим днем в развитии политического кризиса в Польше. Парламент в среду должен проголосовать за доверие правительству.
Переговоры участников правящей коалиции продолжаются, поскольку завтрашний вотум дает прекрасную возможность шантажировать премьера. Вдобавок появились партии, которые готовы примкнуть к фракции сторонников Кароля Навроцкого, то есть к оппозиционному "ПиС".
Но рухнуть может не только правительство. Не утихают разговоры, что власти по румынскому образцу готовятся признать недействительными итоги голосования на президентских выборах. Время на такой ход еще есть - Навроцкий примет президентские полномочия только через месяц-полтора, а инаугурация вообще состоится 6 августа. Польша по всем приметам вступает в период политической турбулентности. Риски растут день ото дня и даже час от часа.