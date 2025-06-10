Польша может остаться без новоизбранного президента

Но рухнуть может не только правительство. Не утихают разговоры, что власти по румынскому образцу готовятся признать недействительными итоги голосования на президентских выборах. Время на такой ход еще есть - Навроцкий примет президентские полномочия только через месяц-полтора, а инаугурация вообще состоится 6 августа. Польша по всем приметам вступает в период политической турбулентности. Риски растут день ото дня и даже час от часа.