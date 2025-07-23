Польша начала депортировать украинцев за кражи

Польские СМИ пишут, что украинцев, которых обвиняют в нарушении местных законов, массово депортируют на родину, где их могут мобилизовать.

Из 127 иностранцев 100 были украинцами, которых депортировали с начала 2025 года в Польше. Причиной стали грабежи, вождение в пьяном состоянии, нанесение тяжких телесных повреждений. Только на прошлой неделе отправили домой троих украинцев и грузина. Их под конвоем доставили к границе Украины и запретили въезд в шенгенскую зону на 5-7 лет.