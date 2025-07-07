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Польша начала операцию "Безопасный запад" на границе с Германией
Польская армия начинает специальную операцию "Безопасный запад" на границе с Германией. Она развернута в рамках режима контроля на границах с ФРГ и Литвой.
Варшава очень обеспокоена ростом миграционных потоков из этих стран. Местные жители встретили очередное обострение крайне тревожно.
Томаш Стефански, заместитель мэра г. Слубице (Польша):
"Очень печальная ситуация. Мы так долго боролись за то, чтобы оказаться в Шенгенской зоне. Европейский союз был расширен в 2004 году. И мы были этому рады, но сегодня снова видим пограничный контроль на германо-польской границе. На самом деле в Польше нет миграционного кризиса, у нас вообще нет проблем с мигрантами. Это просто циничная политическая игра правых экстремистов, которая вынудила правительство ввести контроль. Это не факты, это глупость".
МВД сообщает о первых результатах усиленного контроля, правда, на литовском направлении. На границе с Литвой польские пограничники остановили гражданина Эстонии, который вез 4 нелегальных мигрантов из Афганистана. Их вернут литовской стороне.
Контроль на границах поляки установили на 30 дней, но сразу же предупредили, что срок будет продлен.