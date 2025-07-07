Польша начала операцию "Безопасный запад" на границе с Германией

"Очень печальная ситуация. Мы так долго боролись за то, чтобы оказаться в Шенгенской зоне. Европейский союз был расширен в 2004 году. И мы были этому рады, но сегодня снова видим пограничный контроль на германо-польской границе. На самом деле в Польше нет миграционного кризиса, у нас вообще нет проблем с мигрантами. Это просто циничная политическая игра правых экстремистов, которая вынудила правительство ввести контроль. Это не факты, это глупость".