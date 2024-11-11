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Польша не планирует отправлять солдат в Украину

Польша не планирует отправлять своих солдат в Украину. Об этом заявил премьер польского режима. На встрече с президентом Франции Туск заверил, что даже после прекращения огня ни в каком качестве (в том числе миротворцев ) польские войска не войдут в "Незалежную".

Накануне визита Макрона в Варшаву в СМИ активно распространялась информация о том, что лидер Пятой республики намерен обсудить с Туском развертывание миротворческих сил в Украине после окончания конфликта.

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