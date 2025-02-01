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Польша не пропустила ехавшего из Беларуси молдавского блогера

Польские пограничники не пропустили на свою территорию молдавского блогера Габриэла Кэлина, который ехал из Беларуси.

Он участвовал в пресс-конференции Александра Лукашенко, а после встречался с представителями прессы и блогерского сообщества Брестской области. Домой Кэлин решил поехать на рейсовом автобусе Брест - Варшава. Польские пограничники заявили ему, что не пустят в ЕС, и он должен искать другие пути.

Напомним, авиасообщения Минск - Кишинев в данный момент не существует. С документами у блогера все в порядке. Сегодня он направился из Бреста в Москву.

Польша