Польша обещает закрыть границу с Германией

В канун второго тура президентских выборов в Польше местные политики соревнуются в антииммигрантской риторике. Дональд Туск заявил, что его правительство рассматривает возможность закрытия границы с Германией. Официальная Варшава якобы не видит другого варианта ответить Берлину, который регулярно выдворяет мигрантов на польскую территорию. Причем немцы это делают безо всяких юридических проволочек - просто вывозят беженцев на границу и выталкивают их взашей к полякам. Варшава указывает, что в такой ситуации фактически вынуждена отказаться от соблюдения Миграционного пакта ЕС. За последние полтора года Германия выслала в Польшу более 10 тыс. мигрантов и останавливаться не намерена. Скорее всего, Туск лишь пытается демонстрировать дееспособность своего правительства в предвыборных целях. Если границу действительно закроют, это станет еще одним гвоздем в гроб практически умершего единого шенгенского пространства.