Польша отменяет безвиз для ряда зарубежных стран

Польша объявила, что страна намерена приостановить безвиз для ряда зарубежных стран. Соответствующее уведомление МИД было направлено руководству Евросоюза. Какие именно страны станут объектом санкций, пока не ясно.



Известно, что свободное пересечение границы уже отменено Варшавой, например, для колумбийцев. Самыми активными в использовании польского безвиза являются украинцы, грузины и молдаване.



Отмена отдельными членами ЕС общеевропейского безвиза является очередным шагом в направлении дефрагментации шенгенского пространства. Чуть ранее те же поляки ввели на своих границах паспортный контроль, однозначно запрещенный европейскими нормами.