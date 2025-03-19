Польша планирует установить противопехотные мины на границах с Беларусью и Россией

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Власти Польши планируют задействовать противопехотные мины в качестве элемента оборонительных укреплений "Восточный щит" на границах с Беларусью и Россией. Об этом в эфире радиостанции RMF FM заявил заместитель министра обороны Польши Павел Бейда, пишет БЕЛТА.

"У нас нет выбора. Ситуация на границе серьезная. Я говорю о польско-белорусской и польско-российской границах. Это будет один из элементов "Восточного щита", - сказал он, отвечая на вопрос о причинах намерения польских властей выйти из Оттавской конференции о запрете противопехотных мин.

Бейда отметил, что Польше необходимо до миллиона противопехотных мин, их намерены производить внутри страны. "Это будут делать заводы Польской оружейной группы, но я не хочу вдаваться в подробности", - добавил он.