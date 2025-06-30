Польша планирует увеличить производство боеприпасов

Польша наращивает вооружения. К 2026 году Варшава планирует в 5 раз нарастить производство артиллерийских снарядов для гаубиц. Об этом пишет газета Financial Times со ссылкой на министра госактивов Польши.

Он сообщил, что для этих целей польские власти выделят государственной оборонной компании 663 млн долларов. Производить будут в том числе 155-миллиметровые снаряды.

Как сообщается, Польша лидирует в НАТО по расходам на оборону из расчета доли от ВВП. В 2025 году они составят почти 48 млрд долларов. Однако большая часть этих расходов до настоящего времени была направлена на закупки за рубежом.