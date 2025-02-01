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Польша подняла в воздух истребители из-за "активности" России в Украине
Польша вместе с союзниками подняла в воздух дежурные пары истребителей в связи с наблюдающейся, по утверждению Варшавы, активностью РФ, сообщает ТАСС
"Внимание, в связи с ударами РФ по объектам, находящимся в том числе на западе Украины, в нашем воздушном пространстве были подняты польские и союзные самолеты", - говорится в сообщении Оперативного командования Вооруженных сил (ВС) Польши в X. Кроме того, польская армия привела наземные системы ПВО и радиолокационной разведки "в состояние наивысшей готовности".
Ранее сообщалось об объявлении 1 февраля в 9 областях Украины воздушной тревоги.