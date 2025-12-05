Польша получила партию истребителей из Германии

ФРГ усиливает военное присутствие НАТО на востоке. На аэродром в польском Мальборке передислоцируют эскадрилью истребителей Eurofighter. Современные боевые самолеты сопровождают около 150 военнослужащих. Они обеспечат эксплуатацию авиатехники, участие в совместных патрулированиях и учениях.



Выбор места дислокации не случаен: польская воздушная база находится всего в 80 км от границы с Калининградской областью России. Это значительно сокращает время реакции. Мера представлена как укрепление обороны восточного фланга альянса.