Польша построит за свой счет военный городок для пяти тысяч военнослужащих США

Польша собирается построить за свой счет военный городок для размещения пяти тысяч военнослужащих США и их семей, которых Белый дом намерен перебросить в страну. Об этом сообщает WSJ, цитируя источник в польском Минобороны. Пока не уточняется, где разместят объект, каковы сроки и стоимость реализации проекта.

Также пока неясно, какие конкретно подразделения вооруженных cил США отправятся в Польшу, будут ли они направлены из других стран Европы и означает ли это возобновление переброски войск в рамках ротации. До этого Трамп сообщал, что может отправить войска в Польшу из Германии.