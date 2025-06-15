Польша против вступления Украины в ЕС: Навроцкий требует от Киева ответа за преступления бандеровцев

Поляки выбрали себе президента, им стал ярый историк Кароль Навроцкий. Новый лидер многократно заявлял, что не поддержит европейскую и натовскую интеграцию Киева, пока он не примет на себя ответственность за преступления украинских националистов.

Кароль Навроцкий, президент Польши:

"Я против вступления Украины в Европейский союз на данном этапе. Украина должна понимать, что у Польши, Венгрии и других европейских стран есть свои собственные интересы. Одним из таких интересов для Польши является, например, эксгумация жертв Волынской резни".

Кароль Навроцкий news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/cbfacff3-a1e9-48d1-a582-3cd6965604ce/conversions/07eaf352-a24c-4ad7-bd8d-c75a94fdc2b5-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/cbfacff3-a1e9-48d1-a582-3cd6965604ce/conversions/07eaf352-a24c-4ad7-bd8d-c75a94fdc2b5-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/cbfacff3-a1e9-48d1-a582-3cd6965604ce/conversions/07eaf352-a24c-4ad7-bd8d-c75a94fdc2b5-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/cbfacff3-a1e9-48d1-a582-3cd6965604ce/conversions/07eaf352-a24c-4ad7-bd8d-c75a94fdc2b5-xl-___webp_1920.webp 1920w

Что значит это для Украины, если масштабным раскопкам все же дадут старт, догадаться несложно. Придется признать, что восхваляемые киевским режимом бандеровцы вовсе не герои, а обыкновенные фашисты, совершившие настоящий геноцид.

"Почему нет эксгумации? Потому что украинцы хотят, чтобы все семьи и свидетели погибших вымерли. Чтобы никто не помнил, где были эти деревни и убитые поляки. Вот почему это преступление несет в себе признаки геноцида, потому что идея заключалась в том, чтобы стереть существование поляков на этих территориях", - отметила депутат сейма Польши Анна-Мария Жуковская.

Анна-Мария Жуковская news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4918f272-f70a-49b6-b9aa-5ce3d22d295a/conversions/e1bb499a-58f7-4a44-8ad5-54268b97b838-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4918f272-f70a-49b6-b9aa-5ce3d22d295a/conversions/e1bb499a-58f7-4a44-8ad5-54268b97b838-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4918f272-f70a-49b6-b9aa-5ce3d22d295a/conversions/e1bb499a-58f7-4a44-8ad5-54268b97b838-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4918f272-f70a-49b6-b9aa-5ce3d22d295a/conversions/e1bb499a-58f7-4a44-8ad5-54268b97b838-xl-___webp_1920.webp 1920w

К слову, эксгумационные работы в разной степени все же проводились, но в 2017 году были остановлены из-за очередной ссоры с Варшавой. Весной 2025 года их возобновили. В мае того же года Министерство культуры Польши сообщило о завершении полевого этапа работ в украинском селе Пужники.

Были найдены останки 42 человек, в частности, 11 детей, 16 женщин и 10 мужчин. Но это лишь малая часть той великой трагедии. Согласно польским подсчетам, во время волынской трагедии погибли не менее 35 тыс. преимущественно польских крестьян. Некоторые историки называют в два-три раза большее число - до 100 тыс.

Поражает и то, что украинские националисты испытывали болезненную тягу к уничтожению людей с особой жестокостью. За бандеровскими палачами закрепилось название "резуны". Польские историки, изучая Волынскую резню, насчитали около 125 способов умерщвления, которые украинцы использовали в своих расправах.

"Моего дедушку разрезали на куски - отдельно руки, отдельно ноги. В комнате повсюду лужи крови, бабушку тоже забили до смерти", - рассказал родственник участников страшных событий.

"Я была на воскресной мессе, когда на церковь напали бандеровцы. Они подвели священника к алтарю и распилили его пополам ручной пилой. Мы с сестрой спрятались, я слышала страшные крики", - поделилась ужасной историей очевидица.

news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c2f59122-5049-4159-a783-8a21715d0841/conversions/c984d216-7b2d-442a-b57b-fbf7f543bcba-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c2f59122-5049-4159-a783-8a21715d0841/conversions/c984d216-7b2d-442a-b57b-fbf7f543bcba-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c2f59122-5049-4159-a783-8a21715d0841/conversions/c984d216-7b2d-442a-b57b-fbf7f543bcba-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c2f59122-5049-4159-a783-8a21715d0841/conversions/c984d216-7b2d-442a-b57b-fbf7f543bcba-xl-___webp_1920.webp 1920w

В этом вопросе белорусам понятна боль поляков. Каждый житель страны прекрасно помнит и знает, кто и как сжигал белорусские деревни, насиловал и убивал людей. Если бы в советское время кто-то очень активно не прикрывал преступления украинцев, то и сегодня, возможно, не было бы и самого понятия "киевский режим". Вот и с приходом Кароля Навроцкого, похоже, тому самому режиму решили вспомнить все.

Совпадение или нет, но после выборов польский сейм установил День памяти жертв геноцида, совершенного ОУН и УПА на восточных территориях Второй Польской Республики, который будет отмечаться ежегодно 11 июля.

Принимая это решение, парламент Польши заложил сразу две идеологические мины против Украины, которые будут оказывать влияние на дальнейшие двусторонние отношения. Первая мина: депутаты сейма назвали вещи своими именами. Удивительно, но уже бывший польский диктатор Анджей Дуда тоже впервые жестко высказался о бандеровцах после своей поездки в Киев.

Анджей Дуда news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/72b970a8-f06a-4530-8967-59d6ea66eee9/conversions/c4fff400-7be1-439f-bb9d-41243468140c-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/72b970a8-f06a-4530-8967-59d6ea66eee9/conversions/c4fff400-7be1-439f-bb9d-41243468140c-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/72b970a8-f06a-4530-8967-59d6ea66eee9/conversions/c4fff400-7be1-439f-bb9d-41243468140c-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/72b970a8-f06a-4530-8967-59d6ea66eee9/conversions/c4fff400-7be1-439f-bb9d-41243468140c-xl-___webp_1920.webp 1920w

Анджей Дуда:

"Абсурд, когда я приезжаю в Украину, а меня обнимают и благодарят люди, у которых на руках повязки в цветах бандеровского флага. Я говорю, что мы не можем этого принять, а они разводят руками и спрашивают: "А что вы имеете в виду?" Мы никогда не согласимся с тем, что вы считаете их героями. Мы знаем, что вы считаете их борцами за свободную Украину. Для нас они просто обычные военные преступники, убийцы, геноцидники. Именно так мы всегда будем их называть и никогда с этим не смиримся".

Вторая мина: Польша напомнила, что большая часть Западной Украины до начала Второй мировой войны входила в ее состав. Тем самым Варшава определенным образом заявляет о своих претензиях на эти территории.

Сергей Нарышкин news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7ed1a8f2-ef46-4dbf-a7d3-948b4b1f9604/conversions/750af1ad-c8b9-4242-93f3-02ac049f885e-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7ed1a8f2-ef46-4dbf-a7d3-948b4b1f9604/conversions/750af1ad-c8b9-4242-93f3-02ac049f885e-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7ed1a8f2-ef46-4dbf-a7d3-948b4b1f9604/conversions/750af1ad-c8b9-4242-93f3-02ac049f885e-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7ed1a8f2-ef46-4dbf-a7d3-948b4b1f9604/conversions/750af1ad-c8b9-4242-93f3-02ac049f885e-xl-___webp_1920.webp 1920w

"Сейчас Польша присматривается к Львову и, в общем-то, небезосновательно. Бывший город Лемберг по сей день славится прекрасными образцами польской архитектуры. Галиция и Волынь стали частью УССР в 1939 году по итогам польского похода Красной армии. До этого националистическое руководство Польши осваивало эти территории с особым усердием. Туда были переселены десятки тысяч отставных польских военных – осадников, получивших обширные земельные угодья. Этим, в частности, объясняется и ожесточенная неприязнь к полякам со стороны тогдашних и нынешних украинских националистов", - сообщил директор службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.

Господин Кароль Навроцкий вполне может открыть против Киева не только исторический фронт, но и экономический. Не так давно он обмолвился, что не намерен соглашаться на недобросовестную конкуренцию с Украиной в отношении польского сельского хозяйства или логистического сектора.

Алексей Беляев news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c4988edf-a834-4369-9200-3d83fdfbccaf/conversions/26b96097-11f5-4726-beea-ab7d9b140278-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c4988edf-a834-4369-9200-3d83fdfbccaf/conversions/26b96097-11f5-4726-beea-ab7d9b140278-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c4988edf-a834-4369-9200-3d83fdfbccaf/conversions/26b96097-11f5-4726-beea-ab7d9b140278-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c4988edf-a834-4369-9200-3d83fdfbccaf/conversions/26b96097-11f5-4726-beea-ab7d9b140278-xl-___webp_1920.webp 1920w

"Тут есть и экономический аспект, потому что для целого ряда польских экономических структур, сельского хозяйства, фермеров, а также транспортников Украина сегодня представляет прямую экономическую угрозу. Дешевая сельхозпродукция завалила Польшу, в связи со снятием там квот для украинцев украинские транспортные компании за счет цен вытеснили польских перевозчиков. Кароль Навроцкий сегодня защищает традиционных польских экономических субъектов", - обозначил декан факультета журналистики БГУ Алексей Беляев.

Вот такая "зрада" откуда не ждали. Что-то подсказывает, что теперь Киеву нужно оглядываться со страхом не только на восток, но и на запад. Мало ли какие сюрпризы еще подкинет друг, с которым и врагов не надо. А сюрпризы эти обязательно будут.